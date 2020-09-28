台灣女星歐陽娜娜近年來把演藝重心轉往對岸，最近將出席央視舉辦的「十一國慶」晚會，高唱《我的祖國》一曲，引發台灣網友熱議；有人好奇為什麼大陸人那麼喜歡歐陽娜娜？據悉，她吸金功力一流，曾一個小時撈66萬金幣。

歐陽娜娜去年在網路上發表敏感的政治立場，受到大陸人的喜愛，從此之後就在對岸進行演藝活動，當新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球時，歐陽娜娜為了鼓舞武漢的民眾，特地獻唱《樹洞》加油打氣，暖心地告白：「我記得在武漢音樂會最後一首歌，唱的就是《樹洞》，武漢的粉絲們都特別熱情，當時第一排的粉絲都戴了小葵花頭飾，希望可以再回到武漢辦音樂會，可以再和小葵花見面，再吃上一碗熱騰騰的熱乾麵。」

歐陽娜娜在大陸的魅力很強大，曾經創下直播一小時2600萬的觀看記錄。（圖／微博@歐陽娜娜）

只見歐陽娜娜在直播平台拿著吉他自彈自唱，短短一個小時就吸引2600萬觀看人次，一度登上禮物榜前三名，爽賺66萬金幣，魅力打趴一票職業網紅，如今受邀登上央視演唱，許多網友狠酸：「真的不意外」。

根據歐陽娜娜將在對岸獻唱，陸委會呼籲國人不應參加大陸「十一」相關活動，如果違反《兩岸條例》相關規定將懲處。

(中時新聞網)