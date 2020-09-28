大陸出入境管理局周一（28日）宣布，自今年10月10日起，港澳居民可在全國申請換發補發回鄉證，申辦手續與在港澳地區一致，毋須再返港到中旅社辦證。

據港媒報導，出入境管理局指，截止去年底，共有761萬港澳居民持有有效回鄉證。此前，若港澳居民在大陸時證件過期、遺失或損毀，需先向大陸公安機關出入境管理部門申辦單次出入境通行證，再返港澳地區申請換發補發回鄉證，當中花費不少時間成本和經濟負擔。

港澳居民可就近向公安機關出入境管理部門提出申請，無需再返回港澳地區辦理；通過窗口申請、提交資料、繳納辦證費用、自願選擇證件郵寄服務，就能完成所有申辦手續，辦證時間縮短為7個工作日，有需要更可通過綠色通道緊急辦理回鄉證。

受疫情影響，部分滯留大陸的港澳居民無法返回港澳，大陸本月初曾公布臨時措施，容許有關人士在大陸換證。本次公布的新政策將臨時措施常規化，方便港澳居民。

(中時 )