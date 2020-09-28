市長聯盟更名「中華台北」 侯友宜：感謝外交部與直轄市同發聲 13:342020/09/28 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照／葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際組織「市長聯盟」將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，引發六都直轄市長強烈抗議，「市長聯盟」今上午將六都從「中國」項下移除，改為「中華台北」（Chinese Taipei）。 對此，新北市長侯友宜表示，新北市在9月15號就已經去函要求更正，感謝外交部及其他直轄市政府與新北市一同發聲，讓ICLEI等國際組織能正視台灣，感謝「市長聯盟」聽見台灣的聲音，尊重六都城市的會籍名稱，予以正名。 (中時 ) #市長聯盟 #侯友宜 #台灣 #直轄市 #國際組織 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際組織「市長聯盟」矮化台灣 桃市府抗議要求正名 14:212020/09/27 政治 韓國瑜出現了 教師節曬照 網暴動：這張照片很帥 10:232020/09/28 政治 全球市長聯盟將台灣城市標為中國 侯友宜：不希望「被屬於錯的地方」 17:042020/09/27 政治 將我城市列入中國 全球氣候聯盟今更正我會籍名稱 09:422020/09/28 政治 全球卓越建設獎 10月5日參選說明會 04:102020/09/28 產業．科技 全球市長聯盟6都列China 吳釗燮：會籍改回來了 09:402020/09/28 政治 青年氣候願景 黃士修籲別迴避減碳 04:102020/09/28 財經焦點 全球氣候與能源市長聯盟將我列中國 外交部抗議 14:162020/09/27 政治 先天優勢 台廠IC載板領先 04:102020/09/28 產業．科技 WHA11月復會 我爭取觀察員出席 04:102020/09/28 兩岸要聞 政治熱門新聞 陳其邁取消韓國瑜政策「愛情摩天輪」 高雄市民竟這樣說 - 政治 台海開戰 網曝「這群人一定最早投降」：會叫的狗不會咬人 - 政治 解放軍攻台「登陸熱點」曝光！網揭曉「這區」是首選 - 政治 中國人不打中國人！他曝「大陸武統關鍵」嘆：中華兒女如何反對 - 政治 台海若開打美國能救嗎？前議員爆內幕：解放軍不用登陸台灣 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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