國際組織「市長聯盟」將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，引發六都直轄市長強烈抗議，「市長聯盟」今上午將六都從「中國」項下移除，改為「中華台北」（Chinese Taipei）。

對此，新北市長侯友宜表示，新北市在9月15號就已經去函要求更正，感謝外交部及其他直轄市政府與新北市一同發聲，讓ICLEI等國際組織能正視台灣，感謝「市長聯盟」聽見台灣的聲音，尊重六都城市的會籍名稱，予以正名。

(中時 )