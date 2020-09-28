中行：大陸第三季GDP料增長5.1％左右 11:522020/09/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 界面新聞報導，中國銀行研究院27日公布「2020年第四季經濟金融展望報告」預計，第三季大陸國內GDP料增長5.1％左右，第四季GDP增速將在5.6％左右，但增長動能將有所放緩，進入復甦的平原期。 報告並預計，2020年全球銀行業將呈現盈利大幅下滑，不良率小幅上升，資本適足率略有下滑，估值水準處於低位等特點。未來銀行業經營有望更趨穩健，爆發系統性風險可能性不大。 (工商 ) #全球 #GDP #增長 #左右 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸8月工業企業利潤 年增19％ 04:102020/09/28 全球財經 台灣經濟研究院院長 張建一預見未來 明年GDP成長 4％起跳 04:102020/09/28 財經要聞 公布赴港招股書 京東健康 H1營收大增76％ 04:102020/09/28 全球財經 《國際產業》研究：南韓海運服務全球競爭力下滑 09:262020/09/28 財經 穩得布局遠距、5G發酵 下半年看好 04:102020/09/28 證券．權證 8成台企看AI 5年內迎重大變革 04:102020/09/28 產業財經 迎2021 台北101跨年煙火照放不縮水 04:102020/09/28 產業．科技 低利環境 高收債更顯價值 04:102020/09/28 投資理財 陸8月經濟數據報喜 深証中小ETF後市可期 04:102020/09/28 投資理財 寵物經濟當道 投資前景旺 04:102020/09/28 投資理財 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 元大原油正2下市危機 投資人剩3天逃命 爆量7萬張狂跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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