界面新聞報導，中國銀行研究院27日公布「2020年第四季經濟金融展望報告」預計，第三季大陸國內GDP料增長5.1％左右，第四季GDP增速將在5.6％左右，但增長動能將有所放緩，進入復甦的平原期。

報告並預計，2020年全球銀行業將呈現盈利大幅下滑，不良率小幅上升，資本適足率略有下滑，估值水準處於低位等特點。未來銀行業經營有望更趨穩健，爆發系統性風險可能性不大。

(工商 )