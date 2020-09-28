台幣兌美元雖然近期走升，但，泰銘（9927）因購料也使用美元，因此，在自然避險的情況之下，影響有限，倒是新冠肺炎（COVID-19）國際疫情升溫，把鉛錠價格從每噸2,000美元左右，下拉到1,800美元，對泰銘營收造成壓力，2020年第四季恐怕還是得看疫情臉色，「成也疫情、敗也疫情」。

泰銘發言人童新沅28日表示，國際鉛錠價格回升到每公噸美金2,000元的半年高點之後，近期又因全球新冠肺炎疫情升溫，導致市場擔憂需求不振，拖累倫敦金屬交易所（LME）的鉛價，下滑到1,800美元左右，未來的第四季行情，恐怕也是「成也疫情、敗也疫情」。

童新沅指出，鉛價由高而低，泰銘的營收也會受到影響，就如同今年3月之後，鉛價一路走跌到1,600美元，直到第二季才因疫情緩和而走穩、回升，直到9月份又因疫情而逆轉。

他說，泰銘跟國內其它出口商一樣，都受到美中貿易戰、美國總統大選、疫情和疫苗、以及台幣升值的牽動，不過，美國大選基本上屬於短暫的因素，而台幣也對泰銘不太有殺傷力，因為，泰銘主要的進料，是以美元計價，因此，出貨取得的美元，可用以支付購料價款，在自然避險之後，美元部位的影響是有限的。

泰銘截到2020年8月的營收約55.10億元，比2019年同期的63.25億元，年減約12.89％，童新沅認為，今年是否能夠追回減少的營收，目前還存在不確定因素，真的要看疫情變化。

(工商 )