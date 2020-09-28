國際氣候組織「全球市長聯盟」日前於其官方網頁，擅自將台灣六都歸類在中國大陸，北市環保局27日表達強烈不滿，揚言拒絕參加並不惜退出聯盟，六都市長也發表聯合聲明抗議，經各方努力，官網28日凌晨已將名稱改回「中華台北」，環保局表示欣慰，並將持續保持交流。

對於全球市長聯盟發現錯誤後立即改正，環保局表示，欣慰與感謝，同時也感謝外交部、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市共同積極爭取恢復名稱，讓全球市長聯盟在短時間內修正錯誤。

環保局表示，全球市長聯盟於28日凌晨已回信告知名稱已改正，同時也解釋名稱出錯是因近期資料庫更新時出現技術故障所致，目前已修正，類似錯誤未來將不會再發生。

環保局強調，城市是站在對抗氣候變遷的第一線，透過各國際城市的共同努力，減少溫室氣體排放與氣候調適，結合全球夥伴關係，有助全球永續發展，北市秉持初衷，將持續與全球市長聯盟及國際各城市交流經驗，為全球永續發展盡心努力。

(中時 )