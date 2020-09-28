Dion Waiters started the season on the Heat and is now on the Lakers meaning he’s getting a ring no matter what. Simply a genius move. — Leigh Ellis (@LeighEllis) September 28, 2020

儘管今年NBA總冠軍賽還沒開打，竟然有人已經拿下大家夢寐以求的總冠軍戒指了！根據《The Athletic》記者艾利斯28日爆料，由於湖人後衛威特斯季初曾在熱火打過球，所以不管是湖人或熱火拿下今年總冠軍，威特斯已經提前確定冠軍戒入袋。

威特斯是在2016年7月跟熱火簽約，隨後待在熱火打了3個多球季，卻因他經常跟教練、隊友爆發口角衝突，就算他的進攻火力還算凶猛，仍在今年2月被熱火交易到灰熊，且馬上遭到釋出，湖人則在今年3月停賽前夕，跟他完成簽約動作。

如此一來，威特斯在熱火留下打過3場例行賽紀錄，場均9.3分、3.7籃板，加盟湖人之後，他也打了7場在奧蘭多封閉園區進行的排名賽，場均11.9分、1.9籃板，今年季後賽打了5場，最近卻因腹股溝拉傷缺陣，西區冠軍賽1場也沒打過。

不過無論如何，威特斯已經提前預告拿到今年總冠軍戒指，只能說他有夠幸運。其實湖人也有另外一名球員不知道該不該領總冠軍戒，那就是宣布不參加復賽的布雷德利，假如湖人順利摘冠，他當然有資格可領冠軍戒，但也要他的臉皮夠厚才行。

(中時 )