衛福部長陳時中今天到立院接受立委質詢，多名立委多著重在美豬開放議題，時代力量立委王婉諭表示，國內查驗人力嚴重不足，美豬美牛明年開放後，應開放廠商自驗進行查核，此外不僅美豬存在健康風險，狂牛症在八歲以上老牛仍然存在風險，建議管制開放美牛的年齡。

王婉諭質疑，萊克多巴胺對心血管疾病患者的影響可能比一般人更高，但衛福部委託成大的最新報告中，卻未看到針對高風險族群進行評估與說明，此外衛福部也拒絕發函長照、醫療機構，應多加注意年長者與高風險族群的萊劑攝取量，衛福部應對相關族群築建防火牆。

此外，王婉諭也指出，從九月四日的專家會議中，可看出多數審查委員對於開放美豬、美牛進口、產地標示等政策有意見，但最後決議卻突然變成可開放，這中間轉折到底為何？

王婉諭說，專家會議中甚至提出，根據世界動物衛生組織正在修改的新版法典，美國非典型狂牛症在老牛中仍然具有健康風險，且非典型狂牛症多發生在八歲以上牛隻，要求衛福部研議先開放八歲以下月齡牛隻，或是進行牛肉月齡標示，供消費者參考。

但陳時中並未承諾向長照與醫療機構發函，提醒應注意高風險族群的萊劑攝取，強調未針對高風險族群進行風險評估，這是行之有年的機制，因為無法對高風險群進行試驗，所以就用參數的方式計算，所採用的標準也是最嚴苛，因此開放就代表是安全。

(中時 )