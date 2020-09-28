◎縣市競爭力大車拚 台中進步幅度六都第一

《遠見》公布縣市總體競爭力，台中市總排名全台第4，進步幅度六都第一，其中，教育與文化排名全台第2，經濟與就業全台第4，醫療衛生全台第4，治安全台第5，對此，台中市長盧秀燕28日表示，百尺竿頭更進一步，我們會繼續努力。

◎開放萊豬約6成不贊成 半數民眾對食安沒信心

台灣民意基金會今天公布民調，對於蔡政府開放美國萊豬進口，有3成2的人贊成，但有約6成的人不贊成，不贊成比贊成者人多28個百分點，民眾反對聲浪大。對於蔡政府維護國人食品安全能力，也有半數的人沒有信心。

◎水產行貨車司機惡意逼車 警方到場設立巡邏箱

屏東萬丹鄉台88快速道路屏東往高雄方向17.2公里處，26日下午發生一起交通事故，駕駛自小貨車的蔡姓男子對騎乘重型機車的鄭男惡意逼車。高雄市阿蓮警方27日晚間為防止意外發生，到這家水產行設立巡邏箱，並呼籲民眾理性。

◎抓住夏日尾巴！滑水同玩節「天空滑水道」刺激破表

抓住夏天尾巴！宜蘭武荖坑風景區「2020滑水同玩節」，近日開始試營運，開放宜蘭縣民免費入場，大批宜蘭鄉親肆意戲水、和可愛羊咩咩互動，搶共中秋、雙十連假。其中，最高的「天空滑水道」，從巨大氣墊滑水道高速溜下，刺激度破表。

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(中時新聞網)