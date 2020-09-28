手機送修，最怕維修員偷動手腳，一名女網友爆料，取回送修的手機後，查看手機螢幕使用時間發現，維修員前後開啟相簿時間竟長達半小時，LINE也被看了十多分鐘，質疑隱私全都露，她截圖PO上網後，網友一看驚呼：太扯！

原po發現自己的手機相簿與通訊軟體被維修員翻看了半個多小時。（圖／截自臉書爆料公社）

這名網友在臉書《爆料公社》發文指出，因為手機泡到水，8月28日送到店家維修，期間她每周詢問維修進度時，對方都說「手機都還無法開機、還沒修好」，直到9月24日對方才通知維修完成。

她拿回手機後檢查各項功能，結果在手機螢幕使用時間裡發現，維修員在9月3日就已經開機，並使用YOUTUBE達2小時40分鐘，9月21及22日，維修員開啟她的手機相簿時間共27分鐘，LINE也被開啟12分鐘，讓她質疑個人信息跟維修測試有任何關係嗎？

截圖曝光後，引起眾多網友憤怒，紛紛回應「太扯」、「真的誇張，很沒職業道德」、「個人資料可能都被看光了」、「可能在找私密照片」、「終於知道為什麼有些影片會外流了」，還有網友說「因為是正妹的手機」。

(中時新聞網)