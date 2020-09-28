南韓知名足球選手李同國，2015年因加入實境秀節目《我的超人爸爸/超人回來了》分享育兒生活而大受歡迎。而他13歲的雙胞胎大女兒在詩，近日在個人社群平台上分享近況與穿搭，優秀身高比例與甜美的臉蛋瞬間成為網友討論的焦點。

李同國1998年加入浦項制鐵足球俱樂部後便開啟他的足球生涯，同年還代表韓國參加了法國世界盃成為韓國隊史上出戰世界杯最年輕的球員，後來以精準的射程陸續在各大國際比賽獲得佳績逐漸打開知名度，不少知名運動品牌紛紛找上他代言。2015年加入實境秀節目《我的超人爸爸》的固定班底，他與妻子育有兩對雙胞胎女兒外，還有一名最小的兒子「大發」，一家8口的真實生活加上大發活潑可愛的模樣讓他們圈入大票粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 이재시（@model_jaesi）分享的貼文 於 PDT 2016 年 9月 月 23 日 下午 8:37 張貼

而他今年已13歲的大女兒在詩，近日在她個人的IG中曬出多張自拍照及穿搭，只見她留著一頭烏黑秀髮，清秀的五官與清新氣質電暈不少網友；另外，在穿搭照中她穿著熱褲大秀修長美腿，也同樣十分吸睛。

在 Instagram 查看這則貼文 이재시（@model_jaesi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 25 日 上午 6:43 張貼

事實上，李同國與妻子十分重視小孩的教育，不僅砸錢讓子女們學習外語、鋼琴，也讓他們積極參與運動項目，大女兒便熱衷於網球上，如今165cm的她已開始擔任模特兒為自己的未來鋪路，令網友忍不住留言「小女孩真的長大了」、「可以出道加入女團了」、「越來越漂亮了耶」。

在 Instagram 查看這則貼文 이재시（@model_jaesi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 下午 8:10 張貼

(中時新聞網)