桃園市政府加速新開發重劃區土地釋出，未來二年包括機捷A20、中壢運動公園、航空城優先產專區、觀音草漯1、3、6單元等重劃區均將釋出標售，其中最受矚目的中壢運動公園區段徵收開發案，自2013年內政部都委會審議通過後，帶動房價上揚，八年房價漲幅均在三成以上，屋齡20年以上的住宅最看俏，房價漲幅達47％。

開發面積達73公頃的中壢運動公園，桃園市政府取得體育場、公園、學校、道路約33.7公頃的公設用地，規劃39.3公頃住宅區及商業區，提供中壢後站完善住宅發展腹地，去年已辦理區段徵收公告，目前正進行抵價地配地前置作業，預計今年12月工程開工。 台灣房屋趨勢中心經理江怡慧表示，中壢運動公園區段徵收案位於中壢後站，涵蓋環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等地，周邊主要房市熱區包括中壢後站環中東路一帶、中山東路家樂褔商圈、龍岡商圈、創新技術學院商圈。

據實價登錄統計，計劃審議通過前後中壢體育園區周邊住宅房價表現，中古屋比新屋的漲幅亮眼，屋齡3年內新成屋目前每坪20.1萬元，與審議前每坪14.5萬元相較，漲幅已有35.4％；屋齡3~10年，漲39.7％；屋齡10~20年，價增43.2％；屋齡20年以上住宅每坪由8.1萬元漲到13.2萬元，八年來身價漲幅高達46.8％最驚人。

江怡慧表示，屋齡20年以上三房加平面車位，總價500~600萬，相對中壢市區輕負擔，因此不少租屋族轉租為買成為購買老屋主力，搭上中山東路和龍岡路拓寬、未來龍慈路打通至台66線等交通利多，以及綠線捷運延伸中壢案，設置五個車站，讓體育園區以及龍岡地區房市大開，活絡北桃園與南桃園的發展，大幅縮短兩地交通時間，沿線區域將會成為另一個房市亮點。

(工商 )