A股三大指數午盤悉數翻綠 滬指跌0.22％ 11:592020/09/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股三大指數28日小幅開高後回落，隨後悉數翻綠。盤面上，煤炭、太陽能類股發力走高，白酒股表現強勢。疫苗、農業類股則大幅回檔。臨近午盤，指數總體弱勢震盪。 截止中午收盤，上證綜指午盤下跌7.15點，收跌0.22％，報3,212.27點。深成指下跌54.95點，暫收12,759.22點，跌幅0.43％。創業板指下跌20.62點，收2,519.81點，跌幅0.81％。 (工商 ) #午盤 #A股 #三大指數 #悉數 #翻綠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》恆指開漲0.21％ 中芯大跌7.64％ 10:172020/09/28 財經 美股科技股反彈 台股早盤開高走高 09:382020/09/28 財經 富邦投信提醒：留意富邦VIX溢價偏高風險 11:182020/09/28 財經 法人：賣壓告一段落 節前盤勢 回穩整理 04:102020/09/28 財經要聞 《基金》富邦VIX ETF溢價偏高 留意風險 11:082020/09/28 財經 《期貨》三大期指全面開高 10月台指期漲97點 09:092020/09/28 財經 《國際金融》佩洛西加持 美股期貨小升 08:522020/09/28 財經 陸降門檻引外資 拉抬A股國際地位 04:102020/09/28 產業財經 陸8月經濟數據報喜 深証中小ETF後市可期 04:102020/09/28 投資理財 A股公司再現跑路！廣州浪奇5.72億存貨不翼而飛 股價跌停鎖死 11:432020/09/28 財經 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 元大原油正2下市危機 投資人剩3天逃命 爆量7萬張狂跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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