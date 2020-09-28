大陸A股三大指數28日小幅開高後回落，隨後悉數翻綠。盤面上，煤炭、太陽能類股發力走高，白酒股表現強勢。疫苗、農業類股則大幅回檔。臨近午盤，指數總體弱勢震盪。

截止中午收盤，上證綜指午盤下跌7.15點，收跌0.22％，報3,212.27點。深成指下跌54.95點，暫收12,759.22點，跌幅0.43％。創業板指下跌20.62點，收2,519.81點，跌幅0.81％。

(工商 )

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