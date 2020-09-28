收到喜帖，若論交情深淺決定出席與否，無可厚非，但新人要是一直詢問，甚至「死要錢」，恐怕最後連朋友都沒得做。一名網友在臉書社團分享對話截圖，她已經表明不參加喜宴，不料新娘竟直接問「你還是會包紅包給我嗎哈哈」，搞得當事人不知如何回覆，上網求助。

原PO秀出對話，向「不是很熟」的新娘表明因私人原因不出席，「已經在IG跟她説不參加了，後來又用Line一直問，我也是説不參加」，新娘說會取消素食套餐，接著又補上一句「那妳會包紅包嗎」，為掩飾尷尬，還用「哈哈」收尾。

網友怒罵「這新娘是多缺錢」、「不熟的朋友不用這樣開口吧」、「太死要錢了」、「如果是我就直接封鎖，連朋友都沒得做，反正本來也不熟」。

收到「紅色炸彈」，要不要去、去了要包多少、攜伴又要包多少，許多人常傷透腦筋，其實包紅包沒有一定標準，論交情外，也應衡量自身財力狀況，畢竟吃喜酒是一種祝福，心意最重要。

(中時新聞網)