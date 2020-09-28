國際鎳價近來波動，但本月均價仍小漲約50美元。華新麗華率先開出10月內外銷盤價仍開高，呈現連續第六個月漲價，預計10月不鏽鋼上游燁聯(9957)也可能跟進挑戰連六個月漲價。

華新麗華10月國內盤元板材每噸續漲1000元，外銷則漲每噸50美元，主要考量是成本價格仍上漲。

從成本因素來看，目前LME鎳價失守1.5萬美元關卡，近來LME鎳價下探1.42萬美元，但本月以來，LME鎳均價仍小漲約50美元，煉鋼成本持續增加。

先前在鎳原料成本高漲帶動，上游煉鋼大廠燁聯9月的新盤價持續開高，內銷300系不鏽鋼每噸大漲5000元，漲幅擴大且連續第五個月調漲。

8月國際鎳價每公噸漲破1.5萬美元，創二年多來新高，帶動燁聯9月的內外銷盤價均開高，內銷300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲5000元，另外400系也漲1000元；外銷同步大漲，300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲180~200美元，400系產品也漲30~40美元。

伴隨著LME鎳價自第二季以來持續走揚，燁聯自5月至9月已連5個月漲價，累計內銷300系熱冷軋每公噸共計調漲11,500元；在外銷價格部分，5月漲60~80美元，6月漲0~30美元，7月漲30美元，8月續漲80~100美元，9月更大漲180~200美元。另一大廠唐榮(2035)9月盤價也是5連漲，漲幅亦同步。

(時報資訊)