元大證券舉辦的2020年「元大權民模擬大賽」第一賽期，已於9月11日結束，由簡先生以獲利110萬元勝出，報酬率221％，獲得新台幣1萬元獎金；團體賽冠軍則由「我要成為大富翁」隊勝出，獲利270萬元，報酬率108％，獲得新台幣2.5萬元獎金。無獨有偶，看準風電題材，都投資了世紀鋼(9958)這檔股票，顯示「選對股票」才能將獲利最大化。

元大證券指出，這次活動成功吸引2.7萬投資人加入「元大權證Line好友」，其中有612個團隊組團參賽。8月份「權民模擬大賽」個人賽第一名，由簡先生以獲利110萬元勝出，他運用「日創新高」的選股策略，選到世紀鋼這檔風電題材股，運用權證槓桿全力加碼，買進認購權證，僅用5次交易，順著上漲趨勢穩定持有，大賺110萬元。他的隊名為「損益像極了愛情」，雖然個人表現出色，但團隊只有2人，無法發揮資金優勢，只排到第四名。簡先生分享其選擇權證的條件：1.選擇執行比例大及槓桿大的；2.選擇價平～20％價外；3.天期50～100天；4.買賣價差2Ticks內；5.不會調降隱波的發行券商。

團隊第一名「我要成為大富翁」隊勝出的連結股票，也同樣是世紀鋼。團隊交易權證有一年左右，當時看好世紀鋼風電題材，技術面又在低點向上，所以集合5個人模擬資金共250萬元，運用認購權證的槓桿來加碼，這檔連結世紀鋼的權證，為團隊的投資組合賺進350萬元。

元大證券分析得獎者共同勝出的原因，最主要還是「選對股票」，例如：世紀鋼、上緯、群創等股票，並不難發現都是參賽者精挑細選且題材性十足的熱門股。挑出股票後，再選一檔實質槓桿較大且交易成本適中的權證，在適當時機點進出，就能掌握勝利契機。

第二賽期「權民模擬大賽」，自10月5日再度開打。只要加入元大權證Line好友，每個參賽者就有50萬元模擬金，總獎金新台幣20萬元。

(時報資訊)