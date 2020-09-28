中芯遭制裁引多頭火種，台股大漲近200點！美國正式展開制裁中國最大晶片製造商-中芯國際，各公司要供貨給中芯須先獲得許可，讓台灣半導體業迎來轉單效應，並推動漲價浪潮，加上上週五美股止跌反彈大漲收高，為近期弱勢失守季線的台股注入一股暖流，今天台股多頭攻勢由擁有轉單效應的聯電(2303)、世界(5347)及台積電(2330)等晶圓代工廠領軍，聯電及世界先進盤中股價亮燈漲停，瑞昱(2379)、南亞科(2408)、聯詠(3034)等半導體個股同步大漲，中小型股的寶齡富錦(1760)、台康生技(6589)、淳安(6283)、欣陸(3703)、華邦電(2344)、欣普羅(6560)等亦攻高漲停，加上營建類股等傳產股續強。

指數開高走高，大漲近200點，站上12400點，但仍未站回5日線，成交量也未見放大，截至11點30分為止，加權股價指數12413.51點，大漲180.6點，成交量1072.19億元；OTC指數為161.02點，上漲2.42點，成交量213.83億元。

今日上市各類股均上漲，其中又以玻璃類股表現最佳，上漲3.93%，其次是其他電子類股及橡膠類股，分別上漲2.61%及2.1%，表現較差者為網路通信類股、紡織類股及水泥類股，其中通路通信類股上漲0.57%，紡織類股上漲0.69%，水泥類股上漲0.71%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲2.67%，表現最差為文創類股，上漲0.08%。

就技術面來看，上週台股震盪劇烈，在市場擔心兩岸擦槍走火及中秋節長假將至，獲利了結賣壓湧現，上週加權股價指數收盤為 12232.91點，下跌642.71點，跌幅為4.99%，週K線收黑，亦是自2020年4月30日當週向上突破13週週均線後，收盤指數首度跌破13週週均線，週成交值9833.54億元，較前一週略增，OTC收盤指數158.6點，下跌10.31點，跌幅為6.1%，週K線收黑，是自2020年8月21日當週跌破13週週均線後，收盤指數再度跌破13週週均線，週成交值2290.33億元，較前一週減少；今天台股在美股止跌反彈及中芯遭美國禁令衝擊可望有轉單效應下，指數開高走高，站回12400點；美國選前不確定因素干擾，外資減碼縮手，致使上週台股指數跌破季線，偏弱整理，今天台股雖然大漲站回12400點，但仍未站回5日線，短線仍是偏弱勢整理格局，隨著中秋節連假將至，預期本週台股將是量縮觀望，指數將在12400點上下150點震盪。

分析師表示，近期受到歐美新冠疫情回升、美中衝突升溫，以及美國總統大選選情膠著、兩黨刺激談判前景不明、科技股股價大幅修正等因素拖累，美股四大指數震盪加劇。考量外資大幅賣超，台股季線支撐遭帶量摜破，市場人氣潰散；加上秋節長假來臨，市場追價意願降低，建議保守操作、獲利了結、落袋為安，可以轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股，操作上，逢低聚焦新CPU/GPU商機、蘋概、綠能商機、5G相關題材股，避開線型偏弱或跌破支撐、法人調節股。

瑞昱(2379)連續3個月營收創新高，而9月客戶需求仍強，營收可望再創單月新高，甚至部份需求遞延至10月出貨，故預期2020年第4季營收僅微幅下滑，WiFi 6產品於今年下半年小量出貨、2021年放量，WiFi 6轉換速度優於預期，預期2021年、2022年的滲透率將快速提升；Nike公布季報表現遠優於預期，顯示其產品、銷售、科技等策略運用得宜，這對供應鏈而言將有正向發展，由於Nike銷售恢復、庫存下降，預料對供應鏈下單將逐步恢復，豐泰(9910)可望受惠，兩家公司均是可逢低佈局標的。

(時報資訊)