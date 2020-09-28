美系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告指出，看好400G網路交換器產品受惠美國超大型資料中心客戶拉貨，重申智邦「加碼」評等，目標價上看280元。
美系外資表示，智邦(2345)在400G網路交換器產品受惠於美國超大型資料中心客戶拉貨，2021年起出貨大量成長，同時看好企業相關營收明年起回升，重申「加碼」評等，目標價上看280元。
美系外資指出，根據近期調查發現，企業市場需求已從今年6月谷底反彈，智邦相關營收力看好從2021年起將重拾成長動能。
以智邦來說，以整體資料中心基礎建設環境來看，100G交換器仍將會是資料中心基礎建設的一環，但目前400G交換器也逐步在資料中心展開布建，智邦主要客戶2021年布建400G的趨勢仍相當明確，而智邦400G產品線開發也在持續加速進行中，並希望能在2020年底或2021年初進入量產，但就整體400G市場狀況來看，整體需求仍取決於大環境經濟景氣變化。
(時報資訊)
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