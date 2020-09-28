加拿大龐大的退休基金計畫未來5年內，多達三分之一的資金將投資於新興市場，而印度將是其中的一個重要標的。

截至6月30日，加拿大退休金計畫投資局（CPP Investment Board,CPPIB）管理約4,344億加元（約3,297.5億美元）。該基金大部分投資於北美地區，約34%的總資產配置在美國，其次為亞洲。

CPPIB亞太區負責人Suyi Kim向CNBC表示，CPPIB預計到2025年，對新興市場的投資將占該基金三分之一，而印度是一個主要的投資標的。

她表示，CPPIB在印度的投資將跨越不同資產類別，包括基礎設施、房地產、公共和私人股權、基金，以及共同投資與聯貸。「我們看到國內消費、科技，以及對基礎設施持續升高的需求將支持增長，這強化了我們在印度看到的許多題材與機會」。

她並表示，除了印度以外，CPPIB也在大中華區、韓國、日本與澳洲看到投資機會。

CPPIB執行長馬欽（Mark Machin）此前接受CNBC訪問時表示，有鑑於利率接近於零，該退休基金正在審視持有的債券部位。他表示，接近零的利率使CPPIB面臨挑戰。

CPPIB在印度設有辦事處，在當地的投資包括入股科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank），以及投資印度復興基金（India Resurgence Fund）2.25億美元。

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