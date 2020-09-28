公費流感疫苗即將開打！中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，今年的疫苗有兩種，皆是四價流感疫苗、安全性差不多，其中「細胞培養流感疫苗」的效果較好，但目前只能用在三歲以上的兒童和成人身上，且公費疫苗採隨機分發，若想指定哪款，可至診所詢問自費施打。

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》發文指出，今年公費流感疫苗將在10月5日開打，各國新冠肺炎仍大流行，接種疫苗格外重要，因為流感和新冠肺炎難從臨床症狀進行區分，但施打疫苗可減少醫師診斷發燒病人時的鑑別選項，較不易產生混淆。

謝宗學表示，今年的公費疫苗有兩種，利用雞蛋製造的流感疫苗與由哺乳類動物細胞製造「細胞培養流感疫苗」，兩者皆是不活化疫苗，新疫苗的製程不經過雞蛋，因此不需擔心蛋成分過敏。不過現有的雞蛋培養流感疫苗，由於純化技術大幅進步，疫苗中殘留的蛋成分極低，發生蛋成份過敏的機率亦是極低。

謝宗學指出，這兩款公費疫苗都是「四價流感疫苗」，其中都含有兩種A型流感病毒株 (H1N1 和 H3N2) 與 兩種B型流感病毒株 (山形株和維多莉亞株)，且兩款疫苗的安全性並無明顯差異。

謝宗學提到「細胞培養流感疫苗效果比較好」，因使用哺乳類動物細胞製造，本就是流感病毒喜愛的環境，較不易為適應環境而發生突變，因此可製造「精準病毒株」的流感疫苗，在人體內引發「精準的免疫反應」，產生較佳的保護力。但公費流感疫苗採隨機分發，不能自選，若真想接種此款，可至診所問有無自費細胞培養流感疫苗。

謝宗學也說，目前細胞培養流感疫苗的主要產地在德國，而細胞培養技術先前已被用來製造過輪狀病毒疫苗、小兒麻痺疫苗、天花疫苗、肝炎疫苗、德國麻疹疫苗，水痘疫苗等。並提醒「細胞培養流感疫苗」目前只能用在三歲以上的兒童和成人身上。

(中時新聞網)