吳姓運將前年載客行經北市忠孝東路時，車速狂飆速到97公里，不慎與貿然左轉的警備車相撞，造成吳男、開警備車的林姓員警等6人受傷，其中吳男車上的外籍乘客第4節腰椎壓迫性骨折，憤而提告，台北地檢署認為吳男超速行駛，警備車則未禮讓直行車先行，均有過失，依業務過失傷害罪起訴吳男、林員2人。

檢方調查，2018年5月24日凌晨3點20分，吳姓運將載3名乘客返家途中，行經北市忠孝東路4段與光復南路口時，明知該路段限速時速為50公里，竟以97公里時速狂飆。

當時北市警大安分局林姓員警駕駛警備車在路上巡邏，欲從忠孝東路左轉光復南路，卻沒有禮讓直行車，違規左轉，導致對向的吳男煞車不及，高速撞上警備車的右側，造成員警、民眾6人受傷。

其中吳男車上的35歲加拿大籍男子第4節腰椎壓迫性骨折，傷勢最嚴重。事後他憤而向大安警分局提告，警方調查後，將林員及吳男移送北檢偵辦。

檢方勘查小黃、警備車上的行車紀錄器畫面，認定吳男超速行駛，林員違規轉彎，均有過失，因此依業務過失傷害罪嫌起訴2人。

(中時 )