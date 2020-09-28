立院中央政府預算審議連年延宕，自民國102年至109年，從未準時將預算如期審議完成。今（28）日立院召開黨團協商，商議110年度中央政府預算案審查日程表，公督盟呼籲，立院應依法準時完成預算審查，改革立院陋習。

立院預算會期開跑，預計將處理2兆1615億的中央政府預算及5兆3582億的國營事業及基金。加上紓困振興特別預算及前瞻計畫第三期預算，規模直逼8兆台幣。針對立院預算審議情形，公督盟公布資料，自民國102年以來，中央政府預算審議延宕40至60天不等，附屬單位預算長年延宕超過一年，最長延宕至409天，甚至102年至今尚未通過，常常形成各單位在使用預算，但立院還未通過的情況。

理事長吳鯤魯說，預算法針對預算審查詳細規定審議時程，為避免特殊情形留有例外規範，但例外在立院經過幾十年成為常態，導致預算審議長年延宕。他指出，立院院長游錫堃有意改革，如立院各黨團還不能配合，有負全民託付。他也擔心，立院長期的陋習如不能改革，將對國家運行有不良影響。

執行長曾建元指出，國營事業的預算通常都到隔年1、2月才審議，審議完都已經超過半年了，這樣國營事業怎麼拚經濟？而國家若有新興計畫要推行，也會因為立院預算延宕而導致計畫停擺，這對國家都是傷害。他也批評，立院預算延宕是立委帶頭違法。

今立院召開黨團協商，討論決定各委員會總預算的完成日期，是近年來首次。公督盟對於立院改革長期陋習表達支持，期望立院能有新氣象，也表示會持續追蹤。

(中時 )