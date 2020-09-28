台中城市吉祥物石虎家族姊姊「樂虎」及阿公「歐米馬」，28日與社會局長彭懷真、300位社區照顧關懷據點的長輩、青少年及小朋友在臺中市政府府前廣場跳舞快閃，舞出跨世代青春與活力。

大家看到好久不見的石虎家族成員一起參與活動，感到非常興奮且跳得更賣力了!今年老少共舞活動，從27日至29日連續三日的快閃，除了市政府以外更挑戰到各知名景點，包括光復新村、文心森林公園、台中站前火車站、草悟道及台中公園。

28日大型快閃5區域全員大集合，包含北屯區中華傳愛據點、霧峰區北柳據點、西屯區何明據點、東區東英據點及西區活出美好據點，參與對象計150對老少共300人齊聚市政府廣場共舞。小孩跳舞模樣可愛俏皮，長輩賣力投入，即使世代不同，大家在共同的展演舞台上，展現世代共融的價值及老少共好精神。

社會局局長彭懷真表示為推廣老少共融、世代共好，台中市社區照顧關懷據點今年特別推動「老少共好 幸福台中」計畫，設計一系列手創課程活動，提升長者與兒少世代間的互動、互助及共融。

台中市共有411處社區照顧關懷據點，透過持續推動辦理代間課程，培養世代間互相扶持與支持的情感。年輕人的陪伴與學習，激發長者創造力，讓長輩看見自我潛能及價值，也讓年輕世代正向看待老化，減少世代間隔閡。

期盼更多社會大眾鼓勵家中長輩，參與據點或長者團體活動，創造樂活且充滿創意與活力的高齡社會。

(中時 )