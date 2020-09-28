女星林熙蕾是演藝圈著名的性感女神，儘管林熙蕾已46歲，不過保養有術的她，仍擁火辣身材曲線與俏麗的高顏值，雖然林熙蕾已淡出演藝圈，不過女神在網上仍相當活躍，不時發文分享近況，而林熙蕾今（28日）則曬出運動照，她隱約露出傲人側胸，超有料上圍讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，林熙蕾挑戰高難度的瑜珈動作，只見她雙腳夾住一名運動者的大腿，雙手再反轉拉住腳掌，林熙蕾的身體騰在半空中，大秀她軟Q肢體伸展，高難度動作讓網驚呼：「好Q軟的身體」、「這有點激烈」，還釣出林熙蕾現身回應：「第一次也嚇到我了」。

不過更吸睛的是，身穿白色無袖上衣的林熙蕾，不但透出內在美，肩帶也跟著露出來，林熙蕾的傲人上圍快包不住，超有料側胸若隱若現，運動照意外讓網友眼睛大吃冰淇淋。

其實林熙蕾月初才在IG曬性感泳裝照，她身穿藍綠色的單肩連身泳裝，大秀前凸後翹的身材曲線，林熙蕾深邃事業線和一雙長腿全都露，玲瓏有緻的S身材，完全看不出她是兩個孩子的媽，說林熙蕾是凍齡美魔女一點都不為過。

(中時新聞網)