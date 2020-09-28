2021 年各疏運期間及開放預售日期一覽表

為使旅客安排行程更便利，台灣高鐵公司今日表示，預計自2021年1月4日起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）之車票，即1月4日可預訂至2月1日的車票。官網今日已公告預售日程表。

高鐵表示，調整後，更方便旅客依照乘車日推算開放訂票日，例如：預定出發日若為某周三，只要往前推算四個星期前的周三即為開放訂票日，疏運期間則另行公告。高鐵企業網站28日已公告2021年疏運期間及開放預售日程表。

高鐵表示，明年1月4日起，對號座車票除疏運期間或另有公告外，訂位時程調整為開放預訂29天內（含乘車當日）之車票；非疏運期間之車票，搭乘日與開放訂位日之星期別對齊，每天逐日開放訂位外，每逢周末（周五至周日）之車票，可於四周前的周五一次預訂，意即週末往返行程可同時訂位，例如：2021年1月8日周五可開放預訂2月5日周五、2月6日周六及2月7日周日的票。

高鐵同時宣布，即日起新增「磁票及便利商店紙票交易資訊查詢系統」，有開立購票證明需求的旅客，可自行至企業網站查詢列印交易紀錄，高鐵各車站自2020年10月15日起不另開立購票證明。由於高鐵車票經財政部核准，高鐵實體車票（含磁票及超商紙票）本身即可作為營利事業所得稅及營業稅之憑證，使用電子票證或手機票證等無實體車票者，則可透過「T Express」手機購票系統、高鐵公司企業網站開立電子車票證明乙次，回數票、定期票則依其使用須知規定辦理。

(中時 )