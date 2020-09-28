「白人牙膏」位於嘉義縣水上鄉的觀光工廠將包裝製程全部公開。（呂妍庭攝）

「白人牙膏」位於嘉義縣水上鄉的觀光工廠將包裝製程全部公開。（呂妍庭攝）

「白人牙膏」位於嘉義縣水上鄉的觀光工廠將包裝製程全部公開。（呂妍庭攝）

知名「白人牙膏」製造商嘉聯實業4月間進口308萬4000條大陸生產的5公克牙膏，包裝卻印製「台灣嘉義縣水上」遭嘉義地檢署起訴，今28日嘉聯總經理王榮可坦承是管理上重大疏忽，已給他個人和公司很大的教訓，特地向社會大眾鞠躬致歉，並再次強調台灣銷售的牙膏都是台灣製，期盼社會大眾給予自省及改進的機會。

王榮可說，當初只是要從大陸進口軟管到台灣填裝，因正值疫情期間，大陸廠僅部分上工，結果對程序不太熟的工人誤以為要完成填裝，才會造成這起事件，但當時一被海關查獲就全數退回，並未進入台灣，「是管理上重大疏忽」，引起社會大眾及白人牙膏愛用者產生困擾，代表公司向社會大眾致歉，也期盼社會大眾給予改進機會。

地檢署上周起訴起訴王榮可，指嘉聯公司在大陸廣東省中山市設立中山廠，今年4月24日中山廠供貨308萬4000條5公克牙膏給台灣，4月29日這批牙膏被關務署高雄關小港分關檢驗查獲生產地的標示有問題。

檢調調查認為，牙膏包裝上印製「嘉聯白人」、「台灣，嘉義縣水上鄉中山路」，不足以辨識牙膏產地是嘉聯公司大陸中山廠生產製造，依《刑法》255條第1項意圖欺騙他人而就商品之原產國虛偽標記罪嫌起訴。

(中時 )