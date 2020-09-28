外交部長吳釗燮日前接受訪問，表示「不與美國尋求全面建交」；對此，資深媒體人黃暐瀚提出質疑，政府應說清楚為什麼對美不建交？為什麼縮回去？底下網友譏諷，就美國吃定台灣啊，美國沒有想跟台灣建交啊，台灣還沾沾自喜這樣以為。

黃暐瀚在臉書發文表示，上週外交部長吳釗燮接受美國電台專訪，稱「目前不會尋求與美國建交」。可是，美國駐UN大使，都說要幫助「台灣重回聯合國」了；美國國會議員，都通過決議案，要求行政部門「台美復交」了。結果吳釗燮卻是回應，目前不打算跟美國建交？這背後原因引人起疑。黃暐瀚再表示，是擔心建交會造成兩岸軍事衝突？還是有什麼不為人知的理由？讓吳釗燮決定不跟美國建交？

底下網友也直言，「對美只提升友好關係，對日只能低聲下氣，對中就耀武揚威，這就是現況呀」、「米國爸日本爹……呆丸」、「藝人唱個歌，民進黨各部會群起圍剿」、「維持台日關係---看看我們現在的課綱，不難知一二！維持台美關係---路人皆知！不跟美國建交的理由---誰說了算！政府已擺明得很清楚了，心虛/嘴硬罷了? 全世界都懂啦」、「日本跟美國表面上對臺灣很友善，實際是吃定臺灣」！

更有網友指出，「美國和台灣建交，以為會和大陸斷交，美蘇爭霸時期，都快按核按鈕了都沒有斷絕，現在中美玩的正高興，怎麼可能斷交，所以給自己個臺階」、「建交這種事…就好比當初韓國瑜選總統的方式『被動』參選，我們也是可以接受『被動』建交！誠如廣播您所提的，我們的地位就好比小三，所以如果可以被動扶正最好，但若吵著要扶正，當心會被人家拋棄，另尋一個聽話的小三」！

(中時新聞網)