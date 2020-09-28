中秋節即將到來，在民眾闔家團圓共度佳節之際，大園消防分隊為強化民眾防火防災意識,降低災害的發生,特地結合大園區橫峰社區發展協會及橫峰里辦公處，於27日假大園國小共同辦理「中秋才藝展演暨社會福利及環境教育宣導活動」，吸引上千位里民參與，活動中有摸彩、社區才藝表演、社會福利及環境教育宣導。

其中大園消防分隊為提醒民眾防範電器火災及裝設「住宅用警報器」，由分隊消防人員自編自導自演了防火宣導短劇「嫦娥穿越」(連結：https：／／youtu.be／vL36xTjuk5A)於活動中播放，劇情描述嫦娥因思念后羿穿越至現代，而嫦娥及玉兔因不熟悉現代科技產品而引發電器火警等一系列趣事。期待透過幽默的劇情以及直接的影像感受，傳達正確的防火防災觀念給民眾。

民眾透過文宣及宣導人員的講解吸收防火防災新知及學習CPR技能，小朋友也可以穿著小小消防衣來體驗消防人員的辛勞。（翻攝照片／姜霏傳真）

大園消防分隊為提醒民眾防範電器火災及裝設「住宅用警報器」，由分隊消防人員自編自導自演了防火宣導短劇「嫦娥穿越」。（翻攝照片／姜霏傳真）

活動中除了播放宣導影片外，大園分隊尚規畫「防火防災宣導站」、「小小消防員體驗站」、「CPR宣導站」等宣導攤位，讓民眾可以透過文宣及宣導人員的講解吸收防火防災新知及學習CPR技能，小朋友也可以穿著小小消防衣來體驗消防人員的辛勞。

第三大隊大隊長殷明坤表示，本次大園分隊利用創意短劇的方式來宣導用電安全、住宅用警報器及火場關門求生的觀念，主要還是希望透過寓教於樂之方式，提醒民眾能注重居家安全，方能闔家平安、歡度佳節。

(中時 )