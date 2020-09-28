針對提升生產力及資安防護需求，Lenovo聯想旗下商務級ThinkCentre全系列桌上型電腦產品線，最新搭載Intel第十代Core處理器，與AMD Ryzen PRO／AMD Athlon處理器的新品陸續上市，包括ThinkCentre M70、M80和M90系列等企業用直立式桌機、SFF小尺寸桌機，及AIO一體成型和Tiny-in-one袖珍型桌機，將自9月底到第四季推出，為後續兩季PC出貨添動能。

Lenovo ThinkCentre桌機系列除皆通過美國軍用標準（Mil-Spec）十項測試程序，如溫度變化、濕度、撞擊與震動等，同時也符合能源之星Energy Star 8.0功耗要求。此外，針對資安再升級的Smart USB Protection，從BIOS內建功能即可設定除了USB鍵盤及滑鼠外，禁用其它USB儲存媒體（USB HDD／USB Flash）。全系列Lenovo ThinkCentre皆可在BIOS裡啟動Smart-Power-On功能，支援使用USB鍵盤熱鍵開機（Smart Power-On），加快開機速度。

尺寸完整的ThinkCentre M70系列從M70t直立桌機、M70s小尺寸，到體積僅0.35公升的Nano奈米級桌機M75n，及適用於智慧邊緣運算的M75n IoT外，還有M70q Tiny袖珍型等新品。

ThinkCentre M80系列則以第十代Intel Core vPro技術與升級資安防護為主，提供主流個人電腦解決方案。而配置高規格的ThinkCentre M90系列，最高可搭載第十代Intel Core vPro i9處理器，內建之聯網待機（Modern standby）功能可兼顧節能與網路連線，實現更智慧的工作方式。M90直立式個人電腦與SFF小尺寸機型都可選擇第二顆SSD固態硬碟增加儲存空間，另可選配具Flex-IO的顯示器，以USB Type-C、HDMI、DisplayPort 或VGA連接額外螢幕。

ThinkCentre-in-One（TIO）產品線可結合選配的ThinkCentre Tiny袖珍型桌機，提供模組化的個人電腦能力，只要將一台Tiny袖珍型桌機放入TIO顯示器後方的專用外殼即可。TIO22 Gen 4與TIO24 Gen 4內建攝影機與麥克風，只要一個步驟的設定，不需額外工具就能輕鬆整合通訊功能，另有安裝選項，可供客戶更加靈活部署。

(工商 )