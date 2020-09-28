人善被人欺！善良明明是件好事，有時候卻會成為有心人士利用的弱點，你會因為太相信人而被欺騙嗎？來看看自己上榜了嗎！

・巨蟹座

巨蟹心腸太軟，儘管他們的第六感很準，第一時間感覺不對，但經過思考過後，他們往往會受到感情影響，做出錯誤的判斷，巨蟹十分單純，容易輕信他人，因此常會被背叛，感情越好，他們就越容易失去正常判斷，但也會從一次次的挫折中學習，越來越懂得保護自己，

單純的巨蟹容易心軟。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

・射手座

射手通常沒什麼心機，很常來不及思考就先做出行動，加上他們堅信人性本善，很容易相信別人，愛交朋友的他們，身邊的朋友品質都參差不齊，偏偏他們又非常義氣，只要能幫上忙一定赴湯蹈火，因此往往被摯友賣了都還在狀況後，被騙了都不自知。

・天秤座

射手容易遭朋友背叛。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

天秤雖然理性又口才好，但他們十分善良，四海皆朋友的天秤，對誰都是拿出真心坦誠相對，也因此會特別容易被利用，若是朋友需要幫助，肯定會兩肋插刀，立刻情義相挺，且天秤優柔寡斷的個性，讓他們很難主動拒絕人，有時候就算發現不太對勁，還是會半推半就的被騙下去。

天秤太猶豫不決。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

(中時新聞網)