香港《南華早報》披露，北京已經祭出報復手段，美國外交官若要會晤香港政府官員或具影響力人士，不論是公開或私下會面，都必須事先獲得大陸外交部批准。

香港《南華早報》27日獨家報導，美國外交官在會晤香港政府官員、教育機構與社會人士之前，都必須事先取得中國外交部同意，此舉是北京對華府祭出的報復措施。

報導引述取得的內部文件指出，「美國駐香港總領事、繼任者、或是任何代表他的人，若要拜訪任何中國地方政府機構、或是會晤任何機構人員，都必須事先獲得中國外交部駐香港特別行政區特派員公署批准。」

該份文件規範，美國官員不論是以正式、私下、社交、視訊會議等方式和中國公家、私人教育機構、社會團體及人員會晤，都必須取得批准。

報導指出，新規適用範圍似乎也涵蓋美國外交官員與香港政黨人士之間的會面。

9月3日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，中國駐美外交官員若要會晤美國地方官員或拜訪校園，都必須事先取得許可。一周後，大陸外交部發言人趙立堅於11日表示，北京將會對中國境內的美國大使館及領事館祭出「相互限制」，其中也包含位在香港的領事館，不過趙立堅當時並未說明細節。

親建制派的香港自由黨黨魁鍾國斌表示，美駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）10天前和他接觸，表明希望私下會晤，討論近期香港局勢，為了保險起見，他將此事通知陸駐港公署。鍾國斌說，陸駐港公署除了表示現在不是會晤美國外交官的時機之外，也告訴他「美國駐香港總領館會晤香港政黨人士之前」，「必須事先通知公署」，對方更明白指出，「新規定是針對美國限制中國駐美外交人員活動的報復措施。」

報導引述專家說法指出，北京祭出的新規將讓情報蒐集、意見交換、反饋等行動變得更為麻煩。

(中時新聞網)