2017年6月2日全台大暴雨，台北市柏霖幼兒園受災嚴重，教室積水高達140公分，上課中的53名幼兒緊急避難。園方認為災情是附近排水涵管設計不良造成淹水，提告向台北市政府工務局請求國賠839萬餘元，但經專家鑑定認為是天然災害，台北地院認為工務局並無疏失，判幼兒園敗訴，可上訴。

當年的暴雨事件造成3人死亡、2人失蹤、35人受傷，並撤離3971人，農業產物及民間設施估計損失2億7115萬元。柏霖幼兒園是受災戶之一，53名幼兒上課上到一半，緊急被送往附近的劍潭古寺避難，幸運無人傷亡，但園方損失慘重。

園方提告主張，工務局大地工程處負責管理維護沉砂池，水利工程處則負責排水涵管，暴雨當天因大地處未佈設抽水機組加強排水，且沉砂池的直落式洩水孔、接連幼兒園下水道的排水涵管設計不良，導致雨水無法及時排出，導致幼兒園淹水，損失財物、安置兒童、改建費用及營業損失共839萬5770元。

不過，水利處委託「台灣世曦顧問工程」鑑定的報告指出，暴雨當天最大時雨量達每小時86.5毫米，超過5年重現期暴叉標準每小時78.8毫米，勢必會發生淹水，災害原因應屬天然災害。

法官認為，涵管設計既然符合標準，就難認有設計不良，且與災情有因果關係，雖然經過市議員協調，市政府提出相關改善措施，並慰問、救助災民重建，也無法推論工務局在事故前有怠於執行職務或疏失，故判園方敗訴。

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(中時 )