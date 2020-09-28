華爾街股市上周五集體收漲，以及對本周準備派息個股的興趣，日股投資人信心因而受提振，日經上午開高走高。

周一日經225指數晨收漲167點或+0.72%，為23371點，午休後再上漲170點。東證一部指數漲12.7點或+0.78%，為1646.9點。

上午主要美股期貨的指數揚升，亦鼓舞了市場信心。

美中衝突加深。美國政府已發出通知，供應商如果要對中國中芯國際進行技術出口，必須先獲得美政府同意。

晶片製造鎧俠控股(Kioxia)延後上市計畫。該計畫預計為今年日股最大IPO案。

東芝逆勢下跌3.1%，暫報2702日圓。東芝遭拋售，主因受鎧俠消息影響；東芝原先計畫要將IPO過程中的募股收益，回饋給股東。

其他半導體個股出現下跌。勝高(Sumco)跌1.0%，東京威力科創跌1.4%，愛德萬測試(Advantest)跌1.7%。

宜得利家居(Nitori)漲0.65%。該家飾內裝產品公司宣布上調獲利預測。

(時報資訊)