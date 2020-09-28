近年桃園房市夯！除了桃園青埔、中路特區等熱區外，中壢體育園區正當紅，台灣房屋統計中壢體育園區，自開發案自2013年11月12日經內政部都計委員會審議通過前後，房價漲幅都在三成以上，其中以屋齡20年以上住宅最看俏，漲幅高達46.8%，顯見大型建設開發對住宅身價有極大影響力。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，中壢運動公園(中壢體育園區)區段徵收案位於中壢後站，涵蓋環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等地，面積約72.97公頃，周邊主要房市熱區，包括中壢後站環中東路一帶、中山東路家樂褔商圈、龍岡商圈、創新技術學院商圈。

據實價登錄資料統計，計劃審議通過前後中壢體育園區週邊住宅房價表現，中古屋比新屋的漲幅亮眼！屋齡3年內目前單價20.1萬元，與2012年審議前每坪14.5萬元相較，漲幅已有35.4%；屋齡3~10年，漲39.7%；屋齡10~20年，價增43.2%；屋齡20年以上住宅每坪由8.1萬元漲到13.2萬元，8年來身價漲幅高達46.8%最驚人。

江怡慧表示，屋齡20年以上3房車，總價500~600萬元相對中壢市區輕負擔，因此有不少租屋族轉租為買成為購買老屋主力，再搭上中山東路和龍岡路拓寬、未來龍慈路打通至台66線等交通利多，以及綠線捷運延伸中壢案，設置5個車站，起點在八德區捷運綠線G01站，沿途行經八德建德路、中壢區崁頂路、中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，皆能讓體育園區以及龍岡區域房市大開，可活絡北桃園與南桃園的發展，大幅縮短兩地交通時間，沿線區域將會成為另一個房市亮點，如龍岡地區、中壢後站商圈即是不錯的選擇。

(時報資訊)