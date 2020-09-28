台股上周跌幅將近5％，外資出現大舉調節力道，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計賣超達719億元，累計自2020年年初至9月25日止，外資總買進金額為8兆8,040.24億元，總賣出金額為9兆5,077.24億元，累計賣超為7,037.00億元，累計賣超也突破7,000億元，創下今年最高。外資總持有股票市值為16兆2,319.75億元新台幣，占全體上市股票市值的43.70％，較9月18日的17兆1,230.91億元新台幣，減少8,911.16億元。

在個股部分，面板股漲聲不斷，群創(3481)買超41,690張排第一，NB需求熱絡，Chromebook帶動，宏碁(2353)買超16,741張居次，中芯轉單效應，聯電(2303)買超15,236張排第三。

賣超方面，前三名全數集中在金融股，依序為新光金(2888)、中信金(2891)及兆豐金(2886)，張數分別為136,828張、128,478張及77,857張。

(時報資訊)