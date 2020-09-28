全台擁有2100萬用戶的即時通訊平台LINE，跟上了近期Facebook虛擬替身（avatar）功能在台上線的潮流，近日推送納入「全新虛擬人像」功能的10.16版本，到底怎麼玩？三分鐘教會你。

LINE為了豐富個人檔案頁面，先前曾加入不少個人頁面的「裝飾」功能，如今則是再度加入了虛擬人像功能。在LINE當中點選你的個人大頭照，就可進入修改（大頭照）或者套用最新的虛擬人像功能。第一次使用時，需要以手機的前置相機，對準畫面中的人臉框框，拍攝一張自拍照。以記者的試用體驗來說，拍攝時沒有摘下眼鏡依舊可以成功，且虛擬人像功能帶入的眼鏡造型，也跟所配戴的相當接近，省了不少後製調整的工夫。

拍完要用於虛擬人像的自拍照之後，稍等一會時間LINE就會為你生成3個虛擬人像的候選人，你可以挑選自己喜愛的，再進行臉部特徵、服裝裝扮的調整。目前LINE的虛擬人像功能可以調整臉形、膚色、髮型與顏色、眼睛特徵、眉毛、眼鏡、鼻子、嘴唇還有唇色等等特徵，也可加上一點眼影以及腮紅的化妝特效，並修改自己服裝造型（可選擇上衣、褲子、鞋子、襪子等）。

LINE虛擬人像功能，提供部分手動調整的功能，讓你可以選出最像自己的組合。（手機截圖）

LINE虛擬人像建立成功後，可以透過內建相機整合AR來拍照傳送給朋友分享，也可設定為大頭照。（手機截圖）

製作完成後，你可以選擇將自己的LINE虛擬人像功能改為大頭照。或者也可以啟動LINE內建的相機，呼叫出自己的虛擬人像並搭配可愛的動作，啟動AR特效拍一張自己的虛擬人像傳送給朋友；或者虛擬人像也可以類似iPhone中的Memoji，直接替代你的頭像，跟你今天的裝扮融合在一起，讓你變成卡通化人物，玩法還滿多元的，有興趣的你一定要趕快嘗試看看。

(科技)