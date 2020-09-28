新北市永和區公所為提升民眾防災意識，強化社區災害防救應變能力，27日下午在永和國父紀念館辦理光明里防災社區演練。（永和區公所提供）

新北市永和區公所為提升民眾防災意識，強化社區災害防救應變能力，27日下午在永和國父紀念館辦理光明里防災社區演練，里民參與熱烈，演練逼真生動。

演練由永和區公所、新北市政府消防局第七救災救護大隊、光明里辦公處、永和區公所志願服務隊及比漾廣場等5個單位共50人參演，情境設定為臺灣北部發生芮氏規模6.5強震，多處房屋傾倒損壞，里民利用平日所學，進行自主避難、協助疏散、開設避難收容處所、初級滅火、緊急包紮、心肺復甦術（CPR）及災後復原等情境演練，藉以熟悉災害應變作業。

光明里長呂嘉慧肯定公所積極推動防災社區，她表示，透過災害環境診斷、防災社區編組、防災計畫研擬、防救災技能訓練等課程及防災社區演練，可讓防救災能量深入鄰里。

永和區長陳怡君表示，永和屬新北市較早開發地區，平均屋齡較高，因此在各種災害中，地震的威脅可謂最大。光明里是永和第3個防災社區，防災社區的推動就是要增加居民自助、互助的能力，當重大災害發生時，可以減輕社區受災程度，進而迅速重建家園。

(中時 )