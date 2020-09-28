今年10月1日至4日連續4天中秋連假，台中市警局交通大隊預估，台中市道路將湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，依往年連假慣例，假期前1日國道將出現返鄉南下車潮，最後1日湧現北上車潮；連假期間（10月1日至4日）警方為維持重要道路交通安全及順暢，以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主。呼籲民眾若遇壅塞路段，遵守交通管制措施，配合員警、義交指揮疏導循序前進。

疏導時間：109年9月30日（星期三）至109年10月4日（星期日），為期5天。

高速公路交通疏導措施：

（一）深夜暫停收費：109年10月1日至3日每日0至5時、國道全線暫停收費：109年10月4日0至10時，國道全線暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

（二）開放路肩：現有開放路肩照常實施，另中秋節連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

（三）入口匝道儀控：109年10月1日至4日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

中秋節連假期間本市易壅塞路段：

（一）國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

（二）國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

（三）國道1號臺中交流道匝道出口銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

（四）國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

（五）國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

（六）國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

（七）國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

（八）國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

（九）臺鐵臺中站及周邊道路。

（十）高鐵臺中站及周邊道路。

（十一）台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

10大熱門風景區、觀光景點：

（一）新市政特區百貨商圈、秋紅谷、臺中歌劇院。

（二）草悟道、市民廣場。

（三）逢甲夜市。

（四）臺中公園。

（五）東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

（六）綠川水岸廊道。

（七）麗寶樂園。

（八）霧峰林家花園。

（九）高美濕地。

（十）谷關溫泉風景區。

台中市警察局長楊源明提醒，連假期間外出旅遊，務必做好車況檢查，事先規劃妥善行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段；交通警察大隊林沐弘大隊長呼籲駕駛人，紅線停車、併排停車、闖紅燈等列執法重點，請確實遵守交通規則，維護行車安全及道路順暢。

(中時 )