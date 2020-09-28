中國時報創辦人余紀忠的妹妹余宗玲，在28日早上在耕莘醫院4時36分過世，享壽108歲。

余紀忠的妹妹余宗玲，也是台灣知名教育家，民國2年出生，淡大畢業後留美，曾任教育部督學、駐美文化專員，嘉義女中校長，昔任嘉義女中的校長時，曾讓嘉女與師大附中同被選為男女各一的實驗學校，以在嘉義的遍遠與資源差距下，打了漂亮的一仗。

余建新董事長祕書表示，這位人瑞巾幗老太太也被稱為中國時報的姑奶奶，因她是余紀忠的胞妹，余紀忠去世大家都來安慰她的喪兄之痛，但其實她有自己的社會地位、聲望、事功，大家尊稱她余校長，而余宗玲曾在100歲生日時，馬英九、陳冲都致送壽屏和賀禮。

祕書指出，余紀忠去世之後大家才知道她與中國時報的關係，時報的人有個笑話說，指余紀忠天不怕、地不怕，就怕他妹妹，名門閨秀的教養，與為人處世合情入理，又歷經黨、政、軍、教、外交，見識卓越，是余紀忠幕後的「智囊」。

(中時 )