中國時報創辦人余紀忠的妹妹余宗玲，在28日早上在耕莘醫院4時36分過世，享壽108歲。
余紀忠的妹妹余宗玲，也是台灣知名教育家，民國2年出生，淡大畢業後留美，曾任教育部督學、駐美文化專員，嘉義女中校長，昔任嘉義女中的校長時，曾讓嘉女與師大附中同被選為男女各一的實驗學校，以在嘉義的遍遠與資源差距下，打了漂亮的一仗。
余建新董事長祕書表示，這位人瑞巾幗老太太也被稱為中國時報的姑奶奶，因她是余紀忠的胞妹，余紀忠去世大家都來安慰她的喪兄之痛，但其實她有自己的社會地位、聲望、事功，大家尊稱她余校長，而余宗玲曾在100歲生日時，馬英九、陳冲都致送壽屏和賀禮。
祕書指出，余紀忠去世之後大家才知道她與中國時報的關係，時報的人有個笑話說，指余紀忠天不怕、地不怕，就怕他妹妹，名門閨秀的教養，與為人處世合情入理，又歷經黨、政、軍、教、外交，見識卓越，是余紀忠幕後的「智囊」。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。