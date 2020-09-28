台南鐵路地下化案僅剩東區陳家與北區黃家兩釘子戶，北區黃春香因堅持保留樓梯不願搬離，28日中午接獲封路通知，有「世界最棒里長」稱呼的龍崎區前牛埔里長陳永和28日上午到場聲援，他向鐵道局中工處喊話，「連人民卑微要求都做不到，做什麼政府？」

黃春香家位在開元陸橋下，擁有連棟兩戶，部分建築位在鐵道局路權線上需拆除，黃家堅持必須保留家中樓梯，抗爭至今。

黃春香面露無奈，陳永和表達聲援立場。（程炳璋攝）

黃家7月20日在大批警力威嚇下，一度簽下拆遷同意書，隨即因政府無法承諾保留家中樓梯，9月中寄律師信要求撤回同意書。

鐵道局不願妥協，28日已告知黃家中午過後要封路，黃春香堅持不願搬遷，並有支持者入住黃家聲援，門口每天都有大學生聚集，準備與政府抗爭到最後一刻。

陳永和曾因抗爭龍崎區掩埋場案，與政府周旋7年獲得成功經驗，他28日上午到黃家了解情況，痛批政府沒有苦民所苦之心，連老百姓保留家中樓梯的卑微要求也做不到。

陳永和表示，保留黃家樓梯，並未影響鐵路施工安全，因為黃家樓梯處的土地，主要是提供政府施做水溝，而非鐵路，相信在工程技術上絕對可以克服，政府在土地徵收過程，不免侵害民眾權益，更需站在民眾角度思考，不要讓拆遷戶「望屋興嘆」。

鐵道局中工處長黃鳳岡表示，黃家拆遷樓梯有一筆補償費，都有算在拆遷補償金內，提供黃家重建樓梯。

黃家拆遷已箭在弦上，警方與中工處人員多次現場勘查，中工處這次對於何時拆遷不願鬆口，黃鳳岡只說「決定了就會執行」。

(中時 )