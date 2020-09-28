台灣NB品牌雙A相繼跨入健康醫療領域！宏碁（2353）近期獲外資法人青睞，持股比已逾3成，來到33.82%；至於華碩（2357）的外資持股比則為64.8%。近20個交易日，外資買超第四名就是宏碁，買超張數6.97萬餘張。

宏碁攜手台大醫院打造「眼科AI輔助診斷軟體」，獲衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得台灣首張眼科智慧醫材許可證，在智慧醫療領域跨出一大步，宏碁下一步將朝向超音波與心臟腫瘤等領域邁進。華碩也宣布與彰化基督教醫院簽署「策略夥伴合作意向書」，以數據化病歷資料庫為後盾，加速布局住院病程編碼資料庫與胸腔內科AI臨床決策支援系統，加快落實彰基醫院資訊化、臨床醫療路徑管理及應用實證醫學支持臨床決策。

宏碁和華碩今早股價聯袂走揚，今年WFH和LFH帶來的需求端商機，使該2家公司今年的營收都呈亮麗表現。宏碁第二季本業獲利大躍進，毛利率小幅上升至10.9％，營益率更以3.2％創歷史新高，加上轉投資的小金雞們也爭氣，帶動宏碁稅後獲利為11.95億元，季增率高達114％，累積上半年稅後獲利為17.53億元，比去年同期成長57.2％，EPS為0.58元。

華碩第2季每股盈餘新台幣7.15元，創近8年同期新高，上半年華碩品牌營收達1491.13億元，年減4%；營業利益77.26億元，年增3.08%，稅後淨利62.03億元，年增60%，稅後每股盈餘8.4元。

華碩為彰基清理與整合傳統非結構化病歷資料，利用自然語言，電腦視覺及深度學習，由AI讀取整份病歷後，建立可搜尋的數據化病歷資料庫。接著布建「ICD-10編碼AI推薦引擎」，可判讀過去病歷資料庫，推薦相關候選編碼，幫助疾病分類師及醫師輕鬆完成編碼，回傳醫院系統充實病歷大數據。

(時報資訊)