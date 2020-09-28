美國新冠肺炎疫情持續延燒帶旺電商需求，且進入傳統旺季，岳豐(6220)8月合併營收攀升至12.2億元，為107年8月以來新高，由於目前主要客戶訂單能見度已達第4季中期，且電商營運穩定成長，岳豐樂觀看待下半年業績，岳豐總管理處暨財會處副總經理蔡瑞華表示，下半年獲利可望較上半年倍數成長，今年業績亦可望遠優於去年。

岳豐往電商佈局，經過兩年多調整，已見到成果，今年全球新冠肺炎疫情大爆發，宅經濟興起，岳豐旗下Monoprice在美國被視為疫情下的「必要業務」，因此倉庫、辦公室及物流皆正常運作，受惠於疫情，今年上半年Monoprice的核心業務電商平台營收較去年同期成長11%，且第2季表現格外強勁，營收較今年第1季成長19%，年成長29%。

受到新冠肺炎疫情影響，岳豐上半年合併營收50.77億元，較去年同期減少6%，不過岳豐台灣及大陸工廠的開工率接近100%，而世界其他地區的生產商則因疫情而面臨停工，提高岳豐和Prime議價能力，加上Monoprice電商平台的營收成長強勁，帶動岳豐上半年毛利率上升至24.7%，年增1.3個百分點，營業利益率由去年上半年的2.9%成長至3.8%，稅後盈餘為1.08億元，年成長28%，每股盈餘至0.87元。

隨著旺季來臨，岳豐8月合併營收達12.2億元，月增12.86%，年成長3.48%，為兩年來單月新高，累計前8月合併營收為73.86億元。

蔡瑞華表示，目前主要客戶的訂單能見度已至今年第4季中，隨著電商業務持續成長，以及第3季是Prime及岳豐工廠直銷的傳統旺季下，下半年業績很樂觀。

法人預估，岳豐科技今年第3季獲利可望較第2季倍增，下半年獲利可望較上半年倍數成長，全年獲利將遠優於去年。

(時報資訊)