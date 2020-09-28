南韓行動支付第一名企業Kakao Pay可能在明年上半在首爾交易市場進行首次公開上市(IPO)。

據業界人士透露，為達成目標，Kakao Pay近期已經選擇當地的經紀公司KB證券作為其主要經理人，準備贏得金融監管機關的批准。

據了解，Kakao Pay已準備尋求將股票在主要的KOSPI市場以及二級的科技交易市場上市，該公司認為其IPO已經符合兩的交易所要求。

據Korea Herald報導，Kakao Pay為南韓最大行動支付供應商，擁有3400萬名用戶，今年上半年支付總金額已來到約248億美元。

母公司Kakao為南韓知名社群通訊軟體KakaoTalk營運商，為Kakao Pay最大股東，另阿里巴巴旗下支付寶為Kakao Pay第二大股東，持股達44%。另Kakao Pay在今年正著力推動成立新的數位(非生命)保險公司。

Kaokao在八月方為其子公司Kakao Game在韓股風光IPO，上市首兩日皆漲停。

(時報資訊)