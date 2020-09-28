新冠狀病毒確診數持續升高，令燃油需求順利復甦的期望受挫，周一原油期貨持續走跌，在上周周線收黑之後，其月線料將為數個月來首度下跌。

目前布蘭特期油跌0.52%，報每桶41.7美元。美國期油跌0.55%，報每桶40.03美元。上周布蘭特期油與美國期油分別收跌2.9%與2.1%。

兩大期油合約本月料將下跌，布蘭特期油價格將是6個月來月線首度收黑，美國期油則將是4月以來單月價格首度收跌，當時部分國家重啟人員流動限制，使燃油需求復甦前景蒙上陰影。

澳盛銀行表示，美國一些主要的州新冠肺炎新增確診病例正在升高，再度引發對人員行動限制的擔憂，防疫限制措施恐將使上季的原油需求復甦受到挑戰。

雖然石油輸出國組織及其盟國OPEC+持續限制產油量，但OPEC產油國伊朗與利比亞卻擴大原油出口。此外，根據油田服務公司Baker Hughes提供的資訊，上周美國能源公司連續第二周增加石油與天然氣開採設施。這些負面因素都為油價帶來壓力。

ING分析師表示，一場可能舉行的罷工活動，可能為市場提供些許支撐。挪威石油和天然氣協會（Norwegian Oil and Gas Association,NOG）上周五宣布產業勞工可能在9月30日舉行罷工活動，恐將導致原油產出每日減少90萬桶。挪威是OPEC以外的最大產油國之一。

(時報資訊)