太平警分局日前晚間在分局禮堂辦理109年度義警常年訓練，由義警中隊長張慶陽及隊員142位參加講習，警方特別安排實務技能訓練、法令宣導，也特別邀請太平區長安醫院專科醫師許鈺銓、江永慶衛教如何提升睡眠品質，課程內容相當多元化，除可增加專業知能提升外，也可以增加醫療保健常識，讓義警弟兄們收穫滿滿。

太平警方為強化協勤民力的專業知能及協勤能力，落實社區警政的向下紮根，於日前晚間舉辦「109年度義警常年訓練」活動，共計142位義警弟兄們參與講習，課程由分局幹部逐一講授「民防相關法令」、「協勤交通指揮要領」、新修正「操作槍」將納入模擬槍全面管制外。

更貼心為了義警弟兄們的身心保健著想，特別邀請轄區長安醫院專科醫師為大家做健康把關，分別由腸胃科許鈺銓醫師及睡眠中心江永慶醫師講授胃腸保健及打造優質睡眠等課程，透過透過幽默的口吻及淺顯易懂的說明，讓弟兄們能特別感受自己身心健康的保健及身體透露的徵候。

太平警方表示，感謝協勤弟兄們對警方的支持，因為「我們都是一家人」，希望藉由訓練進修過程提升弟兄們的技能，也可以將經驗傳承，一同維護轄內治安及交通，為太平的治安打拚。

(中時 )