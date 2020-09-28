無黨市議員徐瑄灃（中）加入國民黨團連署。（陳世宗攝）

市長盧秀燕建議，中央不如維持現行規定，讓瘦肉精不得進入台灣，這才是最重要的。（陳世宗攝）

台中市議員陳政顯、陳文政今天關心瘦肉精議題，要求台中市府針對進口的肉品必須瘦肉精零檢出、徹底嚴格稽查外，要求市售豬肉加工品通路等販售場需要出示檢驗報告等，確保消費者健康；國民黨團並發動連署，獲得跨黨派及無黨市議員徐瑄灃的支持。

市長盧秀燕表示，市府相當重視食安問題，儘管中央規劃明年起開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，市府也將依照《台中市食品安全衛生管理自治條例》規定嚴格把關，要求台中市豬肉相關產製品瘦肉精零檢出，與其讓風險存在，大家忙得人仰馬翻，建議中央不如維持現行規定，讓瘦肉精不得進入台灣，這才是最重要的。

衛生局指出，市府持續依據《臺中市食品安全衛生管理自治條例》規定豬肉及相關產製品「零檢出」，一經檢出就開罰；並藉由「加強源頭管理」、「全面實施產地標示」、「加強產銷抽驗力度」及「擴大肉品檢驗量能」等四大積極作為，讓市民吃得健康又安心。

衛生局說，台中市豬肉及其相關製品如檢出乙型受體素超過中央容許量，將依違反臺中市食品安全衛生管理自治條例第6之1條規定，可依食安法第44條第1項規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並依同法第52條規定沒入銷毀；如經檢出未超過中央容許量，即違反自治條例第6之1條規定，依同條例第13之1條，裁罰新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰並沒入銷毀，且得連續處罰。

為加強宣導，衛生局特別設計「臺中市瘦肉精零檢出懶人包」及「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣，除讓市民了解台中市瘦肉精零檢出做法，業者也可於營業場所張貼肉品安心標示，告知消費者肉品原料產地（國），讓資訊更加公開透明。

(中時 )