陳姓男子因投資靈骨塔失利，找上嚴姓、邵姓金主借1900萬多萬，但今年4月，仍還不出錢，於是心生歹念，找竹聯幫捍衛隊何姓老大出面「喬債務」，但何非但沒有「輕聲細語」拜託債權人，還將金主押到民宅內毆打，逼簽300萬本票，警方循線逮捕何男等6名幫眾，起出各式犯案用的武器。

51歲何男長期都是捍衛隊成員，多年前曾跟隨綽號的「刀疤文」多年，因恐嚇建商，遭警方移送法辦。今年年初，陳男因投資失利，四處借錢，找上桃園2名金主，借得1900萬，但始終無法如期欠款，陳擔心遭逼債，找上何男先下有為強。

何以中間人與金主熟識聯手設局坑陳男，以此借故不還錢，但2名金主始終不願意降價、延後還款，何怒指不給面子，將邵押入堂口毆打，每拳都朝頭部，邵擔心性命堪慮，只能簽下300萬的本票，才免於繼續遭毆。

警方接獲金主報案後，日前兵分多路，在台北、桃園等地逮捕何等6人，起出犯案用空氣手槍、毒品咖啡包、球棒、西瓜刀、本票等物品，依違反組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪移送法辦。

欠錢不還反找幫派押走金主 警逮竹聯幫捍衛隊6人送辦

(中時 )