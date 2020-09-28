亞塞拜然與亞美尼亞交火

亞塞拜然周日上午動用大砲、火箭彈，無人機和戰機，在爭議的納戈諾卡拉巴克（Nagorno-Karabakh）自治區對亞美尼亞陣地展開連串攻擊。而就在兩個月前，雙方衝突才導致17人喪生。經過砲擊和空襲後，接踵而來的就是地面攻擊。

據《富比士》（Forbes）雜誌和CNN新聞網27日報導，新一輪戰鬥已導致超過20人死亡，100多人受傷。不過，雙方都指稱對方捏造傷亡數字，並雙雙實施戒嚴。此外，這場衝突也可能捲入背後各自支持兩國的俄羅斯和土耳其。

亞塞拜然國防部說，他們從當地時間早上約8點開始，沿著整個前線，打擊了敵方指揮所，以報復亞美尼亞攻擊。而亞美尼亞國防部發言人則說，他們擊落了4架亞塞拜然直升機、15架無人機，並摧毀了10輛坦克和步兵戰車。此外，它還公開了好幾支錄影，顯示至少有5輛坦克觸動地雷，或是遭彈火擊中，另有好幾輛較輕型戰車顯然被摧毀。

亞美尼亞與亞塞拜然衝突

畫面顯示，一輛坦克被擊中，雖然這未必代表它被摧毀，但由於內部彈藥受高溫引燃，竄出熊熊大火。另一支影片顯示，集中的坦克部隊遇襲，紛紛中彈，而分析認為，這是嚴重的戰術錯誤。

反之，亞塞拜然國防部回應說，亞美尼亞提供了虛假和錯誤的消息，只承認折損了1架直升機，而機組員都死裡逃生。

(中時新聞網)