台中七期掀購地熱潮！看準低利環境，各大建商卯起來獵地存糧，根據商仲統計，今年前三季建商購地金額達1,296億元，又以台中七期貢獻最多，六筆重量級交易合計228億元、占全台總交易金額約17.6%！

其中，北部建商插旗台中不手軟，像是興富發豪擲159億元購地、桃園「豪宅王」中悅建設則是加碼買地之餘，預計短期內連推超級豪宅、A辦兩大案。

七期土地熱度不斷增溫，今年前三季總交易金額達228億元，不僅創下歷年同期新高，更超越2019全年總額。

細看各交易，購地建商包括興富發、中悅建設、聯聚建設、晨楨營造；其中，興富發日前以每坪350萬元買下市政北七路、惠中路口角地，突破土地單價紀錄；另聯聚建設以305萬元購入「聯聚瑞和大廈」旁近千坪土地，則為今年目前次高。

相較以往，今年尤以北部建商搶地激烈，年初的達新工業舊廠標售案吸引中悅、興富發競標，最後由興富發以83.7億元得標，預計規劃複合式開發案；中悅建設8月再以總價26.78億元買下市政北七路1050坪土地、換算單價255萬元，看好新光三越、大遠百帶動商業需求，未來有意推出A級商辦。

(工商 )