港股28日在上週美股反彈的利多氣氛下，大幅上漲回升。恒指28日開高48點，之後升勢愈來愈強，早盤一度升186點，來到23,421點半日高。恒指中午收報23,406點，升170點，漲幅0.7％，大盤成交額494.73億港元。

國企指數中午報9,353點，升50點，漲幅0.6％。

(工商 )